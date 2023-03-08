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Хави: если кто-то и представляет ДНК «Барсы», то это я

Хави: если кто-то и представляет ДНК «Барсы», то это я
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда не отступится от своего стиля.

«Если кто-то и представляет ДНК «Барсы», то это я. Я хочу играть с мячом. Но бывает и обратное. Бывают моменты, когда у вас есть план игры, но вы должны приспосабливаться. Как отобрать мяч у Крооса и Модрича? Как я могу пойти против стиля, который я представляю? Я бы никогда не предал стиль, который меня подпитывал. Если я и являюсь кем-то в мире спорта, то только благодаря ему», – приводит слова Хави AS.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Сине-гранатовые набрали 62 очка после 24 туров и опережают на девять баллов мадридский «Реал», идущий вторым. В следующем туре чемпионата «Барселона» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (12 марта).

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:

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