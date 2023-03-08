В «Оренбурге» рассказали, как клубу предлагали взять Дзюбу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что минувшей зимой клубу предлагали подписать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.
«Мне звонил какой-то парень. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Глупо что-то обсуждать, когда ты понимаешь, что у тебя максимальная зарплата, условно, три рубля, а там надо платить 10. У нас нет таких денег. Все думаю, что наши латиноамериканцы играют за бешенные суммы, но нет. У них по сути разница 300-400 тысяч по сравнению с россиянами. Они играют не за какие-то космические деньги.
Мы не отказались. Я сказал, что поговорю с тренером. Марцел (Личка) оценивает Дзюбу как очень сильного футболиста. Условно говоря, он может не всегда играть, но нам точно поможет, если придет с правильным настроем. Он однозначно помог бы нам и многим командам. Это классный нападающий, у него много сильных качеств, за счет которых он вывозит. Но, помимо желания, есть финансы, в которых мы ограничены", — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
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