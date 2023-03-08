Хуниор Алонсо: футбол в Бразилии выше уровнем, чем в России

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался об уровне игры в Российской Премьер-лиге.

«Думаю, что футбол в Бразилии выше уровнем, чем в России. Он более конкурентоспособный, там играют 20 команд. Матчи идут через каждые три дня, и так в течение всего сезона. Но сейчас я уже начинаю немного знакомиться с российским футболом, постепенно привыкаю. Через время посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Напомним, Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, а в марте приостановил контракт с клубом. До 31 декабря он на правах аренды выступал за «Атлетико Минейро». В этом сезоне игрок провел 2 матча в ФОНБЕТ Кубке России.

В составе «Атлетико Минейро» парагваец принял участие в 44 встречах, отдав в них три результативные передачи.