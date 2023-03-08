Шунин: иногда у меня бывают ошибки — их нет только у тех, кто ничего не делает

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Ирана.

«Любой футболист рассчитывает получить вызов в сборную, я не исключение — если вызовут, я, конечно, поеду. Мне хочется быть среди лучших, буду ради этого делать все возможное, независимо от того, против какой команды будем играть. У Зобнина позиция не играть за сборную в нынешнее время? Это его мнение, я свое озвучил.

До какого возраста планирую играть? До тех пор, пока буду помогать команде. Есть контракт, который хочу отрабатывать по полной, чтобы руководство было мною довольно, как и тренер. Нет смысла говорить о возрасте, я чувствую себя отлично, много работаю и стараюсь демонстрировать хороший футбол. Понятно, иногда у меня бывают ошибки, но их нет только у тех, кто ничего не делает. Со своей стороны я буду пахать, как и делал это всю жизнь, чтобы помогать команде», — приводит слова Шунина «РБ Спорт».