«Грандиозная получилась игра». Стерлинг прокомментировал выход «Челси» в четвертьфинал ЛЧ

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал победу в матче с дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Грандиозная получилась игра. Нам пришлось копнуть поглубже, так что мы рискнули, пойдя на это. В последнее время нам не везло, а сегодня мы чувствовали и понимали, что всей командой способны это сделать. И Кай сделал», — приводит слова Стерлинга пресс-служба УЕФА.
Напомним, сегодня, 8 марта, завершился ответный матч в рамках Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев, тогда как в первой встрече победили дортмундцы — 1:0. По сумме двух встреч подопечные Грэма Поттера одержали победу с общим счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»:
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