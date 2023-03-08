Кукурелья признан лучшим игроком ответного матча «Челси» с «Боруссией»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0). После игры футболисту вручили памятный приз.

«Кукурелья показал фантастический футбол. Он совершил множество перехватов в первом тайме, грамотно читал игру, продемонстрировал мастерство в борьбе за верховые мячи и точность в передачах, чем способствовал победе «Челси», — приводит слова технического наблюдателя УЕФА официальный сайт организации.

Напомним, сегодня, 8 марта, завершился ответный матч в рамках Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев, тогда как в первой встрече победили дортмундцы — 1:0. По сумме двух встреч подопечные Грэма Поттера одержали победу с общим счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»: