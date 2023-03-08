Тарханов оценил перспективы Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал неудачное выступление столичных «армейцев» в РПЛ.
«Наверное, все виноваты, что ЦСКА проигрывает. Не только Федотов. Играют-то футболисты, а тренеры их готовят. Я смотрел игру вживую, был в Сочи. Чего-то ЦСКА не хватает. В обороне пропустили такие лёгкие мячи, и в атаке не всё получается, нет какой-то слаженности. Забили гол, но там было вне игры. «Сочи» имел достаточно голевых моментов, Акинфеев здорово играл.
Стоит ли Федотову опасаться за своё место? Какое доверие у него… Его взяли не на один год, а на несколько лет. Но у нас всё может быть.
Может быть, ЦСКА будет играть по-другому. Есть все шансы и на победу, и на проигрыш. Команда, наверное, всё-таки претендует только на бронзу.
Бронза или Кубок России – это всегда хорошо. Надо бороться и за то, и за другое», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
В 18-м туре команда Владимира Федотова на выезде уступила «Сочи» (0:2). Это третье подряд поражение ЦСКА в РПЛ. После 18 туров московская команда занимает 5-е место с 29 очками. В 19-м туре ЦСКА сыграет дома 12 марта против «Крыльев Советов».
- 8 марта 2023
-
04:55
-
04:42
-
04:40
-
04:29
-
04:23
-
03:57
-
03:51
-
03:43
-
03:42
-
03:28
-
03:14
-
02:58
-
02:54
-
02:52
-
02:42
-
02:38
-
02:32
-
02:30
-
02:10
-
01:58
-
01:57
-
01:53
-
01:24
-
01:07
-
00:55
-
00:50
-
00:38
-
00:25
-
00:23
-
00:20
-
00:15
- 7 марта 2023
-
23:55
-
23:52
-
23:47
-
23:42