Тарханов оценил перспективы Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал неудачное выступление столичных «армейцев» в РПЛ.

«Наверное, все виноваты, что ЦСКА проигрывает. Не только Федотов. Играют-то футболисты, а тренеры их готовят. Я смотрел игру вживую, был в Сочи. Чего-то ЦСКА не хватает. В обороне пропустили такие лёгкие мячи, и в атаке не всё получается, нет какой-то слаженности. Забили гол, но там было вне игры. «Сочи» имел достаточно голевых моментов, Акинфеев здорово играл.

Стоит ли Федотову опасаться за своё место? Какое доверие у него… Его взяли не на один год, а на несколько лет. Но у нас всё может быть.

Может быть, ЦСКА будет играть по-другому. Есть все шансы и на победу, и на проигрыш. Команда, наверное, всё-таки претендует только на бронзу.

Бронза или Кубок России – это всегда хорошо. Надо бороться и за то, и за другое», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В 18-м туре команда Владимира Федотова на выезде уступила «Сочи» (0:2). Это третье подряд поражение ЦСКА в РПЛ. После 18 туров московская команда занимает 5-е место с 29 очками. В 19-м туре ЦСКА сыграет дома 12 марта против «Крыльев Советов».