Стерлинг поучаствовал в рекордном количестве голов среди англичан в ЛЧ с 2014 года
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Нападающий Рахим Стерлинг, ныне выступающий в «Челси», поучаствовал в 44 голах (27 голов и 17 передач) в Лиге чемпионов с момента своего дебюта в турнире в сентябре 2014 года, сообщает Opta Sports. Это лучший показатель среди англичан в турнире за это время.
Кроме того, Стерлингу осталось всего три гола до лучшего показателя по количеству забитых мячей среди англичан — лидирует в этом списке Уэйн Руни, на счету которого 30 голов в матчах Лиги чемпионов.
В прошедшем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» «Челси» одержал победу со счётом 2:0. Автором первого гола стал Рахим Стерлинг.
По сумме двух встреч подопечные Грэма Поттера одержали победу с общим счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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