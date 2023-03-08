Судья Карасёв рассказал, как однажды решил самоутвердиться на поле за счёт крика

Российский рефери ФИФА Сергей Карасёв рассказал о начале своей судейской карьеры.
«В начале карьеры решил самоутвердиться за счёт крика. То ли первая, то ли вторая лига – не помню. Всегда же есть игрок, который начинает проверять судью. Когда ещё лицо новое, а футболисты – опытные. Через это все судьи проходят. Каждый выстраивает свою норму поведения. Кто-то за счёт карточек больше. Я же старался лишний раз их не показывать. Понятно, если тебе в лицо кричат – это недопустимо, а иногда футболисты так, чуть-чуть себе позволяют за спиной. Пытался с человеком нормально поговорить, но не получалось. Приходилось на том же языке общаться. Иногда понимали», – сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Карасёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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