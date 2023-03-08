Андреев: «Оренбургу» было бы ненормально и некрасиво разорвать контракт с Обуховым

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о российском форварде команды Владимире Обухове, который отбыл двойную допинговую дисквалификацию.

«Марцел к нему очень хорошо относится, видит, что это качественный футболист. Я считаю, что каждый может попасть в неприятную ситуацию. С нашей стороны было бы неправильно и некрасиво разорвать контракт. Человеку и так второй раз пришла нахлобучка. В таком случае нельзя отходить от человеческих отношений. Марцел всегда смотрел с такой же стороны, даже если ситуация нам невыгодна. В будущем такое отношение может вернуться с большей пользой. Разрывать контракт, на наш взгляд, было бы ненормально», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, в июне 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд с требованием продлить дисквалификацию российского футболиста и выиграло дело. В итоге дисквалификация Обухова, которая истекла в декабре 2021 года, была продлена ещё на полгода, а затем ещё на этот же срок.