Андреев: «Оренбургу» было бы ненормально и некрасиво разорвать контракт с Обуховым

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о российском форварде команды Владимире Обухове, который отбыл двойную допинговую дисквалификацию.
«Марцел к нему очень хорошо относится, видит, что это качественный футболист. Я считаю, что каждый может попасть в неприятную ситуацию. С нашей стороны было бы неправильно и некрасиво разорвать контракт. Человеку и так второй раз пришла нахлобучка. В таком случае нельзя отходить от человеческих отношений. Марцел всегда смотрел с такой же стороны, даже если ситуация нам невыгодна. В будущем такое отношение может вернуться с большей пользой. Разрывать контракт, на наш взгляд, было бы ненормально», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».
Напомним, в июне 2022 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд с требованием продлить дисквалификацию российского футболиста и выиграло дело. В итоге дисквалификация Обухова, которая истекла в декабре 2021 года, была продлена ещё на полгода, а затем ещё на этот же срок.
- 8 марта 2023
-
07:07
-
04:55
-
04:42
-
04:40
-
04:29
-
04:23
-
03:57
-
03:51
-
03:43
-
03:42
-
03:28
-
03:14
-
02:58
-
02:54
-
02:52
-
02:42
-
02:38
-
02:32
-
02:30
-
02:10
-
01:58
-
01:57
-
01:53
-
01:24
-
01:07
-
00:55
-
00:50
-
00:38
-
00:25
-
00:23
-
00:20
-
00:15
- 7 марта 2023
-
23:55
-
23:52
-
23:47