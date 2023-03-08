Денис Машкарин: удачная замена Бердыева решила исход встречи ЦСКА и «Сочи»

Селекционер ЦСКА Денис Машкарин высказался о матче 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и армейцами (2:0).
«Ключевой момент в матче — удачные замены Бердыева, при равной игре в полтора тайма. Команды в этом матче показывали такой весенний футбол, было много борьбы, поле было тяжёлое и вязкое, не было скоростей. И оба соперника уповали на стандартные положения. Но удачная замена, повторюсь, решила исход. У меня ощущение, что Джорджевич вообще забил первым касанием.
Отменённый гол Мойзеса не надломил ЦСКА? Там был такой миллиметровый офсайд, причём сразу арбитры этого даже не поняли. Наверное, это просто удача — в спорте она должна присутствовать, её в этот момент армейцам не хватило.
В целом армейцы показали ту игру, которую от них ожидали? Нет, я ждал более острой игры в атаке. Но надо отдать должное «Сочи» — команда очень организованно защищалась. ЦСКА фактически создал только один момент, когда в первом тайме опасно бил Карраскаль. В этом матче кому-то из соперников важно было забить первым. Когда это сделал «Сочи», ЦСКА надо было раскрываться. И на быстрой встречной атаке «Сочи» армейцев поймал и забил второй мяч», – приводит слова Машкарина «РБ Спорт».
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