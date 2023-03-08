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«Серёг, тихо-тихо-тихо». Карасёв рассказал, как его успокаивают футболисты

«Серёг, тихо-тихо-тихо». Карасёв рассказал, как его успокаивают футболисты
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Российский рефери ФИФА Сергей Карасёв рассказал о своих взаимоотношениях с футболистами.

«Помогает ли мне в работе мой статус? Есть такое, футболисты относятся с уважением, с пониманием. Последние годы нет вообще никаких проблем с ребятами. Когда выхожу на поле, они меня видят и понимают, что сегодня всё должно быть хорошо. Отношения уже не такие, что судья – это человек, который карает. Сейчас уже, скорее, товарищеские. Любую ситуацию можем разрешить без скандалов, без лишних карточек. Я могу их успокоить, или они меня. Если на моём лице может быть что-то такое, то начинают: «Серёг, тихо-тихо-тихо. Всё нормально», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:

«Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью «Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью
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