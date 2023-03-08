Игорь Семшов: судьи не могут повлиять на чемпионскую гонку в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о судействе в чемпионате России.

«Я бы не стал валить всё на судей и говорить, что они могут как-то повлиять на чемпионскую гонку. Сегодня они судят по-одному, а завтра могут поменять своё решение. Арбитры в нашем чемпионате не могут сильно повлиять на какие-то моменты. Да, по отдельным эпизодам есть вопросы, и тогда не понимаешь решение VAR. Почему судьи, которые сидят на VAR, принимают непоследовательные решения? Иногда их действия лишают команд очков. А так, рефери в каждом матче могут допускать ошибки, не хотелось бы, чтобы это влияло на результат. Потому что принимают неверные решения все — и футболист, и арбитры. Но, если это будет влиять на результат, тогда будет много вопросов.

Вообще, я думаю, что мы слишком часто обращаем внимание на судей. Арбитры тоже находятся под давлением, которое идёт со всех сторон. Плюс, когда играются матчи за важные очки между командами, которые борются за медали или за выживание, такое всегда будет. Судьи всё равно должны быть уверены в своих решениях, действиях и не бояться брать на себя ответственность. Особенно главные арбитры должны не полагаться на VAR, а сами принимать решения», – приводит слова Семшова Metaratings.