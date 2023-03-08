Матиас Норманн: очень рад вернуться на поле после травмы

Норвежский полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился впечатлениями после возвращения в состав московского клуба в матче с «Крыльями Советов». Норманн вышел на замену после перерыва.

«Я очень рад вернуться на поле после травмы и долгого перерыва. Матч был трудным, многое не получилось, но здорово, что мы смогли победить. Отлично себя чувствую, постараюсь как можно быстрее набрать игровую форму», — сказал Норманн «РБ Спорт».

Норвежец выступает за «Динамо» на правах аренды, футболист принадлежит «Ростову». За бело-голубых Матиас принял участие в семи матчах, но не отметился результативными действиями. В 12-м туре нынешнего сезона РПЛ Норманн получил травму плеча. Повреждение потребовало операции, которая была успешно проведена в ноябре прошлого года.