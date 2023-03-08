Матиас Норманн: очень рад вернуться на поле после травмы

Норвежский полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился впечатлениями после возвращения в состав московского клуба в матче с «Крыльями Советов». Норманн вышел на замену после перерыва.
«Я очень рад вернуться на поле после травмы и долгого перерыва. Матч был трудным, многое не получилось, но здорово, что мы смогли победить. Отлично себя чувствую, постараюсь как можно быстрее набрать игровую форму», — сказал Норманн «РБ Спорт».
Норвежец выступает за «Динамо» на правах аренды, футболист принадлежит «Ростову». За бело-голубых Матиас принял участие в семи матчах, но не отметился результативными действиями. В 12-м туре нынешнего сезона РПЛ Норманн получил травму плеча. Повреждение потребовало операции, которая была успешно проведена в ноябре прошлого года.
- 8 марта 2023
-
10:20
-
10:12
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
09:10
-
08:55
-
08:46
-
08:41
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:27
-
07:07
-
04:55
-
04:42
-
04:40
-
04:29
-
04:23
-
03:57
-
03:51
-
03:43
-
03:42
-
03:28
-
03:14
-
02:58
-
02:54
-
02:52
-
02:42
-
02:38