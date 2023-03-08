В «Оренбурге» рассказали о несложившемся уходе Марцела Лички в «Краснодар»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о несостоявшемся уходе из клуба главного тренера Марцела Лички.

«Владимир Леонидович Хашиг позвонил и сказал: «Хотели бы видеть Марцела». Мы пообщались. Он высказал своё видение, я – наше видение. После этого разговора мы с Марцелом посидели, поговорили, он сказал: «Дайте мне пару дней, я сердцем пойму, что хочу, тогда приду и скажу».

Тогда СМИ эту историю подхватили, вокруг всё начало шуметь и, конечно, по команде поползли слухи. Марцел услышал, что аргентинцы обсуждают, что «тренер уходит в «Краснодар» посреди чемпионата». Как-то раз в раздевалке перед выходом на тренировку он говорит: «Да, я всё читаю, думаю, но я стою здесь, и мы вместе двигаемся дальше». На этом всё.

Здесь надо знать его. Марцела невозможно уговорить или засыпать деньгами. Мы за эти два с половиной года столько всего прошли вместе… Здесь надо сказать спасибо его родителям, что его воспитали с правильными понятиями, где на первом месте – человеческие отношения. Так что это его решение, которое, как он сказал, он принял сердцем», – приводит слова Андреева «РБ Спорт».