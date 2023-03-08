Сергей Карасёв рассказал, почему пустые трибуны мешают судьям работать

Российский арбитр Сергей Карасёв высказал мнение, почему пустые трибуны мешают судьям работать.

«Любой судья скажет: чем больше болельщиков, тем лучше. В идеале – полный стадион. Мы бывали практически на всех топовых аренах. Какая атмосфера на полном «Камп Ноу»! А если бы он бы пустой? Впервые я отсудил матч без зрителей ещё до пандемии. Встречались Болгария и Чехия, когда трибуны закрыли из-за поведения болельщиков в игре с англичанами. Я вышел на стадион, где эхо, и это было ужасно. У судей и футболистов другие эмоции, другой кураж. Словно товарищеский матч. Это неприятно и как-то не по-футбольному. Чувствуешь себя не на своём месте», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»: