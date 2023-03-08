«Ключевым моментом я бы назвал отменённый гол ЦСКА». Новиков — о поражении от «Сочи»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал поражение москвичей в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).

«Игру яркой назвать нельзя. Команды старались показать свой футбол, но ключевым моментом я бы назвал отменённый гол ЦСКА. Судьям виднее, конечно, но если бы этот мяч засчитали, то результат был бы другим.

Что касается «Сочи», то два гола они забили довольно неплохих. Всё по игре, они играли в быстрый футбол, но игра всё же не была достаточно зрелищной.

Будем надеяться, что ЦСКА сможет проявить себя в следующих матчах. Но стоит отметить, что нужно поработать над реализацией. Забивать нужно, без голов и настроение у защиты будет не слишком позитивным.

Не хватает забивного форварда? Это уже судить тренерскому штабу, кого хватает, а кого нет. Нападающие в составе есть, но они должны забивать.

Может ли Бердыев стать открытием второго круга? Он уже удивил всех в первом матче у руля «Сочи», обыграв ЦСКА. Это высококвалифицированный специалист, свой первый шаг он уже сделал. Посмотрим, как будет играть «Сочи» в следующих матчах», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».