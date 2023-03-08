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Червиченко: у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России. Я бы тоже его не вызвал

Червиченко: у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России. Я бы тоже его не вызвал
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на отсутствие форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенном списке сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. По мнению функционера, Валерий Карпин сделал правильно, что не вызвал Дзюбу.

«Карпин вызывает тех игроков, которые согласны приезжать, всегда учитывается мнение футболистов. Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова», у него язык очень длинный для игрока сборной России.

Возможно, он сильнее других нападающих сборной России, а возможно, и нет. Какие подвиги он совершил в последних пяти матчах сборной России, когда он играл? Мне кажется, никаких. Недостаточно того, что он три раза подставил удачно ногу в последнем матче.

Он так же ярко играл в Турции? Нет. По одному матчу нельзя судить о состоянии игрока. Тем более на основании одного матча нельзя брать в сборную», – приводит слова Червиченко Metaratings.

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