Червиченко: у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России. Я бы тоже его не вызвал

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на отсутствие форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенном списке сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. По мнению функционера, Валерий Карпин сделал правильно, что не вызвал Дзюбу.
«Карпин вызывает тех игроков, которые согласны приезжать, всегда учитывается мнение футболистов. Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова», у него язык очень длинный для игрока сборной России.
Возможно, он сильнее других нападающих сборной России, а возможно, и нет. Какие подвиги он совершил в последних пяти матчах сборной России, когда он играл? Мне кажется, никаких. Недостаточно того, что он три раза подставил удачно ногу в последнем матче.
Он так же ярко играл в Турции? Нет. По одному матчу нельзя судить о состоянии игрока. Тем более на основании одного матча нельзя брать в сборную», – приводит слова Червиченко Metaratings.
- 8 марта 2023
-
10:20
-
10:12
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
09:10
-
08:55
-
08:46
-
08:41
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:27
-
07:07
-
04:55
-
04:42
-
04:40
-
04:29
-
04:23
-
03:57
-
03:51
-
03:43
-
03:42
-
03:28
-
03:14
-
02:58
-
02:54
-
02:52
-
02:42
-
02:38