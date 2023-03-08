Кварацхелия поддержал протестующих в Грузии. Хвича заявил, что будущее страны — в Европе
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Накануне парламент Грузии принял в первом чтении закон об иностранных агентах. На фоне этого по всей стране стали проходить акции протеста — тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить своё недовольство. Протестующих поддержал и известный грузинский футболист Хвича Кварацхелия, который выступает за итальянский «Наполи».
На фоне протестов в родной стране Хвича написал в своих соцсетях: «Будущее Грузии в Европе».
Отметим, что протестующие в Грузии требуют у правительства не вводить закон об иностранных агентах, аналог которого уже существует в России. Из мирных демонстраций в Тбилиси эти акции протеста переросли в стычки с полицией и массовые драки. Люди нападали на силовиков, а те, в свою очередь, пускали в ход дубинки и слезоточивый газ.
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