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Карасёв: блогеры стали частью шоу. Каждый может говорить что хочет, ничего за это не будет

Карасёв: блогеры стали частью шоу. Каждый может говорить что хочет, ничего за это не будет
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Российский арбитр Сергей Карасёв высказался о футбольных блогерах.

«Блогеры сейчас стали частью шоу. Каждый может говорить что хочет. И ему за это особо ничего не будет. Никакой ответственности не несут. Пишут, формируют мнение – кому-то такое нравится. Тем более что сейчас на эпизоды реагируют быстро. Начинает разноситься, люди доверяют. Ну хорошо, нет проблем. Просто я бы призвал всех доверять мнению профессионалов.

Информационный вакуум заполняют люди, которые сами никогда не судили. Я даже не знаю, что они объясняют верно, а что нет. Я обращаю внимание на мнение профессионалов, которые знают современные трактовки», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:

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