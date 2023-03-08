Судья Карасёв объяснил, в каких случаях на поле общается на «ты»

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасёв рассказал, в каких случаях во время матчей на поле общается на «ты».

«Я общаюсь на «вы» со всеми, кого не знаю. Даже если это молодые футболисты. Ну а если мы с игроками друг друга знаем сто лет, то общаемся на «ты». Как отношусь, если ко мне незнакомый игрок обратился на «ты»? Тут смотря как обратился. Если скажут «Серёг, ну не было же фола», то нет проблем. Вообще возраст на поле не важен. Значение имеет уважение. Оно и в жизни так. Хотя как раз в жизни мы не можем обратиться к незнакомому на «ты», — сказал Сергей Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»: