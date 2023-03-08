«Не понимаю, что происходит». Защитник «Динамо» Даса — о Fan ID в России

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался на тему посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги.

«Что касается посещаемости, то я не понимаю, что происходит. Да, я слышал что-то о Fan ID, но не вдавался в подробности. Я предпочитаю концентрироваться на позитиве. Я хочу поздравить тех, кто был на стадионе в матче с «Крыльями», кто пришёл нас поддержать. Конечно, нелегко, когда такая посещаемость, потому что при полном стадионе ощущаешь всё иначе.

Если честно, лично я всё равно больше фокусируюсь на игре, а не на количестве зрителей. Я настраиваюсь, чтобы сделать счастливыми тех, кто находится на стадионе.

Самый ли это тихий стадион, на котором я играл в своей жизни? Были ковидные времена, как и ещё несколько подобных игр в карьере. Конечно, я предпочёл бы выступать на полном стадионе, но не хочу сравнивать», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.