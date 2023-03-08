«Дали им гражданство — значит, заслужили». Евсеев — о натурализации Малкома и Клаудиньо
Поделиться
Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос об игре «Спартака», а также прокомментировал получение российских паспортов бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.
«Как мне игра «Спартака»? Могу так ответить на ваш вопрос. Галицкий (владелец «Краснодара». — Прим. ред.) хотел, чтобы у него играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян.
Натурализация Малкома и Клаудиньо? Дали им гражданство — значит, заслужили. Русский язык пусть выучат. У нас же играл восемь лет футболист в РПЛ, за сборную, а русский не знал (Марио Фернандес. — Прим. ред.) — по крайней мере, не разговаривал. Или стеснялся, мы не знаем», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт»
Комментарии
- 8 марта 2023
-
11:50
-
11:33
-
11:30
-
11:26
-
11:15
-
11:07
-
11:03
-
11:00
-
10:54
-
10:47
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:12
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:26
-
09:20
-
09:16
-
09:10
-
08:55
-
08:46
-
08:41
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:27
-
07:07
-
04:55
Партнерский контент