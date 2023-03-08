«Дали им гражданство — значит, заслужили». Евсеев — о натурализации Малкома и Клаудиньо

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев ответил на вопрос об игре «Спартака», а также прокомментировал получение российских паспортов бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Как мне игра «Спартака»? Могу так ответить на ваш вопрос. Галицкий (владелец «Краснодара». — Прим. ред.) хотел, чтобы у него играло 11 воспитанников, а оказалось, что в «Спартаке» играло 11 россиян.

Натурализация Малкома и Клаудиньо? Дали им гражданство — значит, заслужили. Русский язык пусть выучат. У нас же играл восемь лет футболист в РПЛ, за сборную, а русский не знал (Марио Фернандес. — Прим. ред.) — по крайней мере, не разговаривал. Или стеснялся, мы не знаем», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт»