Артём Дзюба опубликовал видео в честь 8 Марта
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал в своих социальных сетях видео, посвящённое Международному женскому дню. Футболист сказал поздравительную речь и даже спел песню.
Дзюба опубликовал видео в честь 8 марта. Видео:
Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор», однако в ноябре 2022 года расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Артём является воспитанником «Спартака». В России он также выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».
В составе «Локомотива» 34-летний Артём Дзюба уже успел провести три матча и отметился в них тремя забитыми мячами.
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