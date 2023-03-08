Дмитрий Кузнецов: Языджи в праймовой форме помог бы нынешнему ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал слухи о возвращении нападающего «Трабзонспора» Юсуфа Языджи в армейский клуб.
«Мы помним Юсуфа как хорошего футболиста: когда приехал, то реально помогал ЦСКА. Как и помним, что когда он уезжал, то не помогал, а вредил. Всё зависит от того, с каким настроением приедет в ЦСКА.
Конечно, Языджи в праймовой форме помог бы нынешнему ЦСКА — это хороший и добротный игрок. Недаром он с «Лиллем» стал чемпионом во Франции», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
В сезоне-2021/2022 Языджи выступал за московский ЦСКА на правах аренды. Турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил восемь голов.
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