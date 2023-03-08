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Бушманов: все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в сборную России

Бушманов: все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в сборную России
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о попадании десяти футболистов московской команды в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Пока что это расширенный список, но то, что они попали все в этот список, говорит о том, что они себя здорово проявляют. Все ребята заслужили свой вызов в сборную. В «Спартаке» всегда уделяли огромное внимание молодым футболистам, сейчас это даёт свои плоды. В команде всегда есть интересные и перспективные ребята. С приходом Абаскаля им стали больше доверять», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В расширенный состав сборной России вошли следующие футболисты «Спартака»: Георгий Джикия, Александр Селихов, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Данил Пруцев, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов.

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