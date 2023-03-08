«Бавария» — «ПСЖ»: во сколько ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть

Сегодня, 8 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Бавария» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «ПСЖ». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Напомним, первая встреча команд завершилась победой «Баварии» со счётом 1:0. Единственный гол забил Кингсли Коман. Победитель двухматчевого противостояния отправится в 1/4 финала Лиги чемпионов. Проигравший покинет нынешний розыгрыш турнира.