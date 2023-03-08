Павлюченко: играть в сборной России — престиж! Поэтому Миранчук и Головин обязаны приехать

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о попадании в расширенный список национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина и футболиста «Торино» Алексея Миранчука.

«Если тренер вызывает, то приезжать должны все — это национальная сборная. Вне зависимости, играешь ты в Европе или в России. Играть в сборной — это престиж! Поэтому я считаю, что и Миранчук, и Головин обязаны приехать. Понятно, что это игроки, которые должны играть за сборную. Не знаю, по каким причинам они могут не приехать. Хорошо, что все опять соберутся и встретятся. Мы, болельщики, все ждём и хотим, чтобы наша сборная участвовала в товарищеских играх. Будет правильно, если все приедут», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.