Сенников — о Тикнизяне: у него армянские корни, он вправе выбирать, за какую страну играть

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал решение защитника железнодорожников Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении. Ранее Тикнизян выступал за молодёжную сборную России.

«Нормально отношусь к тому, что Тикнизян решил играть за сборную Армении. Если у него есть армянские корни, почему бы и не играть за сборную этой страны. Например, когда происходит натурализация бразильского футболиста, у которого вообще нет российских корней, я к этому отрицательно отношусь. Тикнизян вправе выбирать, за какую страну ему играть. К нему не может быть никаких вопросов.

Смог бы Тикнизян пробиться в основную сборную России? Да, вполне возможно. Захарян же играет, а в сборной всегда была проблема с крайними защитниками. Тикнизяну ещё нужно время, он выполняет большой объём работы. Ему ещё трудиться и трудиться», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».