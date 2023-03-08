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Сенников — о Тикнизяне: у него армянские корни, он вправе выбирать, за какую страну играть

Сенников — о Тикнизяне: у него армянские корни, он вправе выбирать, за какую страну играть
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал решение защитника железнодорожников Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении. Ранее Тикнизян выступал за молодёжную сборную России.

«Нормально отношусь к тому, что Тикнизян решил играть за сборную Армении. Если у него есть армянские корни, почему бы и не играть за сборную этой страны. Например, когда происходит натурализация бразильского футболиста, у которого вообще нет российских корней, я к этому отрицательно отношусь. Тикнизян вправе выбирать, за какую страну ему играть. К нему не может быть никаких вопросов.

Смог бы Тикнизян пробиться в основную сборную России? Да, вполне возможно. Захарян же играет, а в сборной всегда была проблема с крайними защитниками. Тикнизяну ещё нужно время, он выполняет большой объём работы. Ему ещё трудиться и трудиться», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

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