Арбитр Карасёв назвал отличительную черту топ-судей

Российский арбитр Сергей Карасёв назвал отличительную черту топ-судей.
«Умение справляться с эмоциями – отличительная черта топ-судей. Если в игре кричать или, не дай бог, позволить себе оскорбление в ответ, такое может попасть в эфир и карьера закончена. Раньше эти вещи случались – общались на повышенных тонах, но это никуда не выходило, потому что никто ничего не снимал.
Я видел разные вещи. И вроде ничего такого, нормальный мужской разговор. Предъявили друг другу и разошлись, но сейчас уже так нельзя – порывы надо контролировать. Особенно тяжело эмоциональным судьям, которые только пришли. Я общался с такими арбитрами – у них внутри идёт борьба. Кто смог подавить эмоции, взял себя под контроль, тот перешёл на следующий уровень. Не все же спокойные, как я», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:
- 8 марта 2023
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