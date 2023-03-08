Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Карасёв назвал отличительную черту топ-судей

Арбитр Карасёв назвал отличительную черту топ-судей
Аудио-версия:
Комментарии

Российский арбитр Сергей Карасёв назвал отличительную черту топ-судей.

«Умение справляться с эмоциями – отличительная черта топ-судей. Если в игре кричать или, не дай бог, позволить себе оскорбление в ответ, такое может попасть в эфир и карьера закончена. Раньше эти вещи случались – общались на повышенных тонах, но это никуда не выходило, потому что никто ничего не снимал.

Я видел разные вещи. И вроде ничего такого, нормальный мужской разговор. Предъявили друг другу и разошлись, но сейчас уже так нельзя – порывы надо контролировать. Особенно тяжело эмоциональным судьям, которые только пришли. Я общался с такими арбитрами – у них внутри идёт борьба. Кто смог подавить эмоции, взял себя под контроль, тот перешёл на следующий уровень. Не все же спокойные, как я», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:

«Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью «Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023