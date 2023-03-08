Карасёв — о комментариях судей: я за открытость. С удовольствием бы объяснял моменты
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Российский арбитр Сергей Карасёв высказался на тему комментариев судей.
«Посмотрим, что будет дальше. Я за открытость. Я бы с удовольствием объяснил какие-то моменты. Сейчас система сдвигается с мёртвой точки», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Интервью с арбитрами в тестовом формате проводились на матчах Winline Зимнего кубка РПЛ и 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Сергей Карасёв работал на чемпионатах Европы 2016 и 2020 года, а также на чемпионате мира 2018 года в России. В августе 2021 года его бригада обслуживала матч Суперкубка УЕФА, в котором встречались «Челси» и «Вильярреал».
Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:
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