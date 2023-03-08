Чернышов: Дзюбу могут вызвать в сборную, только если он будет забивать в каждом туре РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Чернышов считает, что вероятность возвращения нападающего Артёма Дзюбы в национальную команду при Валерии Карпине крайне мала. По его мнению, всему виной личное недопонимание Дзюбы и Карпина.

«Почему Дзюбу не вызвали в сборную? Здесь всё очевидно, у Артёма с Карпиным был конфликт, а потом приватный разговор, который ни к чему не привёл. Тренер не видит игрока в своей схеме, хотя Дзюба неплохо себя проявил в последних матчах и голы забил. Но за результат отвечает тренер, и он формирует состав.

Совсем недавно в национальную команду Франции не вызвался Бензема, без него французы стали чемпионами мира, а Карим — один из лучших нападающих на планете. Думаю, что в этой ситуации присутствует личностный вопрос — Дзюба и Карпин не могут решить проблемы между собой, поэтому качество отходит на второй план.

Сомневаюсь, что Дзюба вызовется в сборную при Карпине. Только если Артём будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и руководство РФС надавит и Дзюба может получить приглашение в национальную команду», — приводит слова Чернышова Metaratings.