Медведева: «Динамо» будет лидером РПЛ в ближайшие 5–10 лет и ещё пошумит в Лиге чемпионов!

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о перспективе московского «Динамо» завоевать чемпионство в Российской Премьер-Лиге. По мнению девушки, бело-голубые займут лидирующие позиции в чемпионате страны на ближайшие годы и смогут проявить себя в еврокубках.

«Это сложный пока что вопрос для меня. Я не буду врать и говорить, что активно слежу за играми конкурентов. Понимаю, что, скорее всего, чемпионство в этом сезоне завоевать будет очень сложно. Но как минимум за бронзу наш клуб точно должен бороться, а там как пойдёт. У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5–10 лет это будет лидер российского футбола. Я вижу, что у них есть стратегия развития. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодёжь. Дай бог, еврокубки нам вернут, и «Динамо» ещё пошумит в Лиге чемпионов!» — приводит слова Медведевой «Спорт-экспресс».

Напомним, «Динамо» набрало 32 очка в 18 турах нынешнего сезона РПЛ и занимает четвёртое место в турнирной таблице.