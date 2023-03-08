Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, когда судьям тяжелее всего сдерживаться.

«Несправедливая критика – это главное для всех арбитров. Когда говорят «чёрное», хотя там белое. И всё это ещё разносится. Вот такое вызывает отрицательные эмоции. Вроде отсудил хорошо. Потом смотришь видео, всё нормально, и думаешь: «Может, со мной что-то не так?» Начинаешь разговаривать с инспектором, коллегами, руководством. Всё хорошо, но отзывы негативные. Отвечать на это всё равно никогда не буду. Это не наше дело», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Сергей Карасёв работал на чемпионатах Европы 2016 и 2020 года, а также на чемпионате мира 2018 года в России. В августе 2021 года его бригада обслуживала матч Суперкубка УЕФА.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»: