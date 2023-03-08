Ульянов рассказал, как в «Локо» отреагировали на новость о смерти переводчика Сасиева

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, как в клубе отреагировали на новость о смерти переводчика Мурата Сасиева.

«Все в «Локо» тяжело восприняли известие о смерти переводчика Мурата Сасиева? Да, знаете, очень тяжело. Мы узнали новость в раздевалке сразу после игры, и настроение просто развернулось на 180 градусов. Казалось бы, всё должно было наладиться: ему только-только сделали очень сложную операцию на сердце, в субботу перевели в реанимацию с хорошими прогнозами, поэтому мы совершенно не ожидали такого поворота. Но сердце — такая штука…

Мурат был душой команды, полиглотом, певцом. Абсолютно все в «Локомотиве» переживали за него, следили за процессом лечения. Не могу передать словами, насколько нам всем больно. Могу только выразить соболезнования всем родным и близким. Со стороны клуба, конечно, будем помогать всем необходимым», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».