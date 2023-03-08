Ульянов: мы не можем пригласить в «Локомотив» легионеров высокого уровня

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что в текущих условиях клуб не может приглашать высококлассных иностранных футболистов и будет делать ставку на российских игроков.

«Как оцениваю трансферную кампанию? Ясно, что предела совершенству нет, но мы сделали процентов 85 от того, что планировали. Окно уже закрылось, и я бы не хотел говорить детально о том, чего мы не добрали. Мы можем быть довольны, что сделали очень хорошие приобретения, особенно с учётом тех условий, в которых находимся.

Имеются в виду финансовые условия? Нет, учитывая общую текущую ситуацию в российском футболе. Сегодня реалии таковы, что мы не можем пригласить в команду Крыховяка, Чорлуку, Фернандеша или любого другого легионера такого уровня. Надо смириться, что таких трансферов в ближайшее время не будет. Если топ‑игрок даже захочет поехать в Россию, на него может надавить национальная федерация, заблокировав переход. И даже если он всё‑таки приедет, то в любой момент сможет расторгнуть контракт. Естественно, при таких вводных мы смотрим на российский рынок. И дальше мы будем продолжать смотреть в этом направлении», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

В минувшее трансферное окно команду пополнили Артём Дзюба, Игорь Смольников, Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Илья Лантратов.