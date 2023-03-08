Кавазашвили: спросите Карпина, почему он не вызвал в сборную вратаря-чемпиона — Кержакова

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал вратарский вопрос в сборной России. Также ветеран предложил поинтересоваться у Валерия Карпина, почему он не вызвал в национальную команду голкипера «Зенита» Михаила Кержакова, который является чемпионом РПЛ.
«Не могу предположить, кто из вратарей останется в окончательном списке сборной и поедет играть с Ираном и Ираком. Я не нахожусь внутри национальной команды и не могу сказать о состоянии голкиперов.
Я могу рассказать, по каким параметрам выбирают лучших вратарей для сборной. Голкипер должен быть спокойным, рассудительным, умеющим выбирать позицию. Потом, вратарь, который хорошо играет, никогда не боится выходить на верховые мячи и перехватывать прострельные передачи, особенно во вратарской площади. Плюс голкипер должен уметь руководить игрой своих защитников без криков. Вратари должны это отрабатывать с защитниками на тренировке и указывать руками, куда двигаться. В этом плане всегда хорошо взаимодействовал Яшин с защитниками, особенно выступая в «Динамо», так же было и в сборной СССР. Эти пункты являются основными для вратаря.
Почему не попал в расширенный список Михаил Кержаков? Я скажу, что фамилии называет тренерский штаб, а не Кавазашвили. Задайте вопрос Карпину, почему он не вызвал вратаря команды-чемпиона», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.
- 8 марта 2023
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