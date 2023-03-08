Депутат Госдумы Обухов направил запрос Мишустину об отмене Fan ID

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Обухов направил депутатский запрос на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей Российской Премьер-Лиги от Fan ID.
«Я уже направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление Правительства. Посмотрим, насколько жизненна пиар-идея единороссов и готово ли Правительство пойти на такой шаг.
Параллельно мы во фракции КПРФ будем пробовать и другие варианты избавления российских стадионов от этой электронной скверны. Будем настаивать, чтобы «Единая Россия» вынесла на обсуждение палаты наш законопроект об отмене Fan ID, который с лета прошлого года без продвижения лежит в комитете. Дума по закону обязана его рассмотреть. Ну, или если единороссы всё-таки готовы рассмотреть возможность менее радикального решения — ограничения Fan ID только международными соревнованиями — то депутаты-коммунисты при разработке нового законопроекта по этому вопросу готовы пойти на кооперацию. Так или иначе, но болельщики в конце концов должны получить свободный доступ на стадионы», — написал Обухов в телеграм-канале.
- 8 марта 2023
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