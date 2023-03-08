«Хочу, чтобы всё закончилось быстрее, тогда будет шанс». Карасёв — о назначениях от УЕФА

Арбитр Сергей Карасёв высказался об отстранении российских судей от международных турниров.
«Говорил, что международная карьера на 100% закончена? Дело не в том, что я звонил в ФИФА и говорил, что заканчиваю карьеру. Такого, конечно, не было. Речь о том, что всё так развивается, что быстро не разрешится. Говорил только с этой точки зрения. Я оцениваю обстановку как здравомыслящий человек. Прекрасно понимаю, что ничего не закончится через месяц или через полгода. Мне исполнится 44. Пройдёт ещё год – будет 45. И что дальше? Два года место не будет пустовать. Есть конкуренция. Если человек без игр, без топовых матчей, то на него сложно рассчитывать. Вообще я мыслю позитивно. Даже иногда верю в чудеса. И они, надеюсь, произойдут.
Я на 100% уверен, что этого не случится. Хотя если позовут, то, конечно, не откажусь. Хочу, чтобы всё закончилось быстрее, тогда будет шанс. Я вообще не понимаю, как это будет, – ситуация новая. Если произойдёт чудо, то маленькие шансы ещё есть», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, сборная России и российские футбольные были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Отстранение коснулось также и российских арбитров.
Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:
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