«Хочу, чтобы всё закончилось быстрее, тогда будет шанс». Карасёв — о назначениях от УЕФА

Арбитр Сергей Карасёв высказался об отстранении российских судей от международных турниров.

«Говорил, что международная карьера на 100% закончена? Дело не в том, что я звонил в ФИФА и говорил, что заканчиваю карьеру. Такого, конечно, не было. Речь о том, что всё так развивается, что быстро не разрешится. Говорил только с этой точки зрения. Я оцениваю обстановку как здравомыслящий человек. Прекрасно понимаю, что ничего не закончится через месяц или через полгода. Мне исполнится 44. Пройдёт ещё год – будет 45. И что дальше? Два года место не будет пустовать. Есть конкуренция. Если человек без игр, без топовых матчей, то на него сложно рассчитывать. Вообще я мыслю позитивно. Даже иногда верю в чудеса. И они, надеюсь, произойдут.

Я на 100% уверен, что этого не случится. Хотя если позовут, то, конечно, не откажусь. Хочу, чтобы всё закончилось быстрее, тогда будет шанс. Я вообще не понимаю, как это будет, – ситуация новая. Если произойдёт чудо, то маленькие шансы ещё есть», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, сборная России и российские футбольные были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Отстранение коснулось также и российских арбитров.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»: