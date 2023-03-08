Карасёв рассказал, за кого из судей ему обиднее всего в связи с отстранением России

Арбитр Сергей Карасёв рассказал, что в связи с отстранением российских судей ему обиднее всего за Сергея Иванова.

«Обиднее всего за Сергея Иванова. Он находился рядом с Лигой чемпионов – уже вот-вот. Мог попасть в ротацию на следующий чемпионат Европы или мира. Хороший судейский возраст, хороший опыт, ему доверяет руководство УЕФА, а тут бац и всё. Ладно я, всё-таки уже судил. Конечно, неприятно, но воспринимаю иначе. А ему… Я с ним даже не стал разговаривать на эту тему. Не хочется лезть в душу», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Отстранение коснулось также и российских арбитров.

Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»: