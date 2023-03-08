Лев Лещенко: трибуны после введения Fan ID — это печальное зрелище. Надо отменять

Народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказал своё отношение к введению Fan ID на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Поддерживаю разговоры об отмене Fan ID, потому что стадионы будут пустые. Надо отменять. Я ходил на матч «Динамо» — «Крылья Советов». Через «Госуслуги» двое суток потратил, чтобы сделать Fan ID.

В чём была проблема? Просто это всё долго. Надо ездить в эту контору. Это очень сложная процедура. Мне, правда, помогли. Но вообще это занимает день для простого человека. Поэтому стадионы уже пустуют. Надо категорически ставить вопрос и отменять Fan ID! Тем более что хоккей, баскетбол, другие виды спорта — все без Fan ID. Почему именно футбол? У нас есть массовые зрелища, где собирается больше народа. Почему не пропустить людей на футбол, если 80 тысяч могут прийти в «Лужники» на праздник без Fan ID. Это абсурд! Я не знаю, кто это придумал и почему Госдума это поддержала.

Трибуны на матче «Динамо» — «Крылья Советов» — это печальное зрелище. Если раньше ходили по 15–17 тысяч, то сейчас три-четыре тысячи. Это смешно. Полных стадионов уже не будет. Даже половины не будет. Почему футбол так обижают?

Футбольных фанатов опасаются? Чего их опасаться? На спортивные мероприятия сейчас ходит интеллигентная публика. Во всяком случае то, что я видел на «Динамо». Люди приходят с семьями, родными, близкими, друзьями. Это же праздник футбола. Сейчас к нему другое отношение. И зритель уже другой. Не 90-х годов. Это просто безобразие», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».