Карасёв – о возможном переходе в Азию: лучше, чем ЛЧ, для меня нет. Все хотят там быть

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Если бы это был свершившийся факт, то нам бы что-то объяснили, и мы бы стали получать информацию от коллег из Азии. Контакты есть – можно было бы расспросить. Мы понимаем, что Лигу чемпионов в ближайшее время судить не будем. Пошли разговоры про Азию. Как руководство решит, так и будет. Лично я, конечно, хотел бы работать на матчах Лиги чемпионов. Все хотят быть там.
Я не могу выбрать путь. От мнения арбитра что-то зависит? Руководство лучше знает политическую обстановку. У них больше информации, они в контакте с ФИФА и УЕФА. От нас тут мало что зависит – и от судей, и от футболистов. Но если вы спрашиваете меня о соревнованиях, то лучше турнира, чем Лига чемпионов, для меня просто нет. Там все звёзды выступают. Я судил матчи ЛЧ и скучаю по ним. У меня от гимна турнира идут мурашки по коже. Я ребёнком записывал на кассеты VHS хайлайты с голосом Юрия Альбертовича (комментатора Розанова. – Прим. «Чемпионата»). Это уже в крови. Один раз посмотрел Лигу чемпионов — и ты ей болеешь», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:
- 8 марта 2023
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