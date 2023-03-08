Илья Помазун: для меня первый вызов в сборную России — очень знаковое событие

Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун прокомментировал попадание в расширенный список сборной России на тренировочный сбор, который пройдёт с 19 по 28 марта.

«О попадании в расширенный список сборной России узнал из интернета. Очень приятно! Хотелось бы попасть в окончательный список и поработать на сборе.

Общение с Карпиным или Кафановым? С Виталием Витальевичем мы встречались на сборах, приятно пообщались. Тогда про сборную особо не разговаривали. Просто познакомились, пообщались о тренировках и играх. Надеюсь, встретимся на сборе.

Можно ли сказать, что сбылась мечта? Каждый вызов в сборную — это приятно. Для меня первый вызов — очень знаковое событие. Я рад!» — приводит слова Помазуна Sport24.