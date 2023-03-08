Шалимов — о хет-трике Дзюбы: он в створе ворот отыграл всю игру, не уходил в углы

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о хет-трике нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).

«Дзюба в створе ворот отыграл всю игру, минимум уходил в углы поля. До него мяч мало доходил, но, когда доходил, Артём находился в позиции, откуда можно угрожать воротам. Классический пример того, как должен играть центрфорвард, — Холанд. Минимум касаний, максимум голов. Надо отметить и терпение Дзюбы, который много ждал мяча, не уходил в углы и не начинал помогать всем и сразу.

Но то, как играла оборона «Ростова» в этом матче, — удивительно. В первом случае Дзюба подставил клюшку чуть ли не во вратарской, второй гол — нечто: у мяча, в штрафной, было восемь игроков «Ростова» и никто не смог выбить мяч. Дзюба, конечно, молодец, но то, как ростовчане играли в обороне, — за гранью. Удивил и Осипенко, который решил подсказать арбитру, что был фол, остановился — и Пиняев убегал один в один. Думаю, после матча Карпин устроил разнос», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».