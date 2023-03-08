«РБ Спорт»: в контракте Сперцяна с «Краснодаром» прописаны отступные в € 15 млн
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Стали известны подробности контракта полузащитника Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром».
Как сообщает «РБ Спорт», в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере € 15 млн. Именно эту сумму будет требовать краснодарский клуб от потенциальных покупателей ближайшим летом.
По данным источника, Сперцян сменит клубную прописку уже летом 2023 года. К игроку давно есть предметный интерес из Европы. Сейчас же футболист полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар».
Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. 22-летний игрок является лучшим бомбардиром клуба в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне. На его счету девять мячей и семь результативных передач в 17 сыгранных матчах.
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