«РБ Спорт»: в контракте Сперцяна с «Краснодаром» прописаны отступные в € 15 млн

Стали известны подробности контракта полузащитника Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром».

Как сообщает «РБ Спорт», в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере € 15 млн. Именно эту сумму будет требовать краснодарский клуб от потенциальных покупателей ближайшим летом.

По данным источника, Сперцян сменит клубную прописку уже летом 2023 года. К игроку давно есть предметный интерес из Европы. Сейчас же футболист полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар».

Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. 22-летний игрок является лучшим бомбардиром клуба в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне. На его счету девять мячей и семь результативных передач в 17 сыгранных матчах.