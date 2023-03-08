Судья Карасёв высказался о разночтениях по допуску борьбы в штрафной и в центре поля

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался на тему разночтений по допуску борьбы в штрафной и в центре поля.
«Вы могли заметить, что в последнее время руководство стало от нас требовать, чтобы мы позволяли больше играть. Сейчас уже и в середине поля не свистят за какую-то борьбу руками за позицию. Не каждый толчок – нарушение правил. Говорят, что у нас много фолов, но я люблю следить за статистикой. Средний показатель в лигах – 18-22 фола за матч. Мы находимся в этом диапазоне. А чем выше планка единоборств, тем меньше разночтений по трактовкам в штрафной и в центре поля. А ещё нужно обязательно работать с футболистами, подходить к ним в штрафной перед стандартами. Напоминать, что есть VAR, что ничего не скрыть – футболисты об этом иной раз забывают на эмоциях», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:
- 8 марта 2023
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