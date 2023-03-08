Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья Карасёв высказался о разночтениях по допуску борьбы в штрафной и в центре поля

Судья Карасёв высказался о разночтениях по допуску борьбы в штрафной и в центре поля
Аудио-версия:
Комментарии

Российский арбитр Сергей Карасёв высказался на тему разночтений по допуску борьбы в штрафной и в центре поля.

«Вы могли заметить, что в последнее время руководство стало от нас требовать, чтобы мы позволяли больше играть. Сейчас уже и в середине поля не свистят за какую-то борьбу руками за позицию. Не каждый толчок – нарушение правил. Говорят, что у нас много фолов, но я люблю следить за статистикой. Средний показатель в лигах – 18-22 фола за матч. Мы находимся в этом диапазоне. А чем выше планка единоборств, тем меньше разночтений по трактовкам в штрафной и в центре поля. А ещё нужно обязательно работать с футболистами, подходить к ним в штрафной перед стандартами. Напоминать, что есть VAR, что ничего не скрыть – футболисты об этом иной раз забывают на эмоциях», — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате»:

«Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью «Надо удалить игрока, а карточек нет. Паника». Судья Карасёв удивил в новом интервью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023