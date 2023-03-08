Экс-советник Федуна Камоцци: «Спартаку» будет сложно одолеть «Зенит» в борьбе за титул

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о борьбе красно-белых и «Зенита» за первое место в Российской Премьер-Лиге.

«Спартаку» будет сложно одолеть «Зенит», если они не выигрывают дома у «Урала». Проигравшие склонны винить судью, это удобно. Сильные команды всё равно побеждают, несмотря на ошибки арбитров. Хочу добавить, что, в моём понимании, Соболев всегда должен играть в составе. Я не понимаю, почему он сидел на скамейке запасных до 60-й минуты в матче с «Уралом», — приводит слова Камоцци Metaratings.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками после 18 туров, опережая идущий вторым «Спартак» на восемь очков. 6 мая команды встретятся в Санкт-Петербурге в рамках 26-го тура.