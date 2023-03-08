Быстров — о Fan ID: пока не упростят процедуру, не собираюсь оформлять

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о введении Fan ID на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Раздражает ли катастрофическое падение посещаемости в связи с введением Fan ID? А как это может не раздражать? Теперь вообще грустно — некому петь мою песенку у кромки поля.

Оформлял ли я паспорт болельщика? Нет. Пока не упростят процедуру, не собирался и не собираюсь. По телевизору тоже всё великолепно видно! Я сейчас в основном нахожусь в студии, смотрю за происходящим, разбираю недочёты.

Честно говоря, думал, что всё будет так же, как на чемпионате мира: спокойно получил паспорт болельщика, взял билет и пошёл на стадион. А тут надо куда-то идти, подтверждать личность, привязывать ребёнка. Не считаю, что надо было всё так усложнять: видеонаблюдение на стадионах идеальное, любого болельщика легко можно идентифицировать. Давным-давно на наших стадионах нет беспредела, тогда как в той же цивилизованной Европе люди и дерутся на стадионах, и жгут что-то, и матчи останавливают», — приводит слова Быстрова Вobsoccer.