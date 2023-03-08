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Юрий Красножан поделился ожиданиями от нового сезона женской Суперлиги

Юрий Красножан поделился ожиданиями от нового сезона женской Суперлиги
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Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан поделился ожиданиями от нового сезона Суперлиги. Чемпионат России среди женщин — 2023 стартует 10 марта.

«С надеждой мы ждём старта чемпионата, с надеждами на появление новых имён, развитие и прогресс действующих игроков и клубов. Приветствуем появление новых команд – «Динамо» (Москва) и «Крылья Советов» (Самара).

Турнир пройдёт в два этапа. На первом этапе 12 команд сыграют между собой два круга. На втором первая шестёрка разыграет места с первого по шестое и вторая шестёрка – с седьмого по 12-е. Фаворитами видятся те же команды, которые были и ранее, – ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив». Отмечается увеличение посещаемости матчей. Например, финал Кубка России, который проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, собрал 18 тысяч зрителей. На данном этапе темпы развития женского футбола впечатляют», — приводит слова Красножана телеграм-канал радио «Движение».

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