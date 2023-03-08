Колосков: Карпин закрыл вопрос Дзюбы в сборной два года назад и поставил на нём крест

Почетный президент Российского Футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на вызов в сборную России Александра Головина и Алексея Миранчука, которые выступают в европейских топ-чемпионатах. Полузащитники из «Монако» и «Торино» вызваны на мартовский сбор национальной команды. Также Колосков высказался о невызове Артёма Дзюбы в сборную.

«Я не ждал, что Миранчук и Головин будут в составе сборной России на предстоящие матчи, но для Карпина было ожидаемо. Он формирует состав, планирует различные варианты построения игры, скорее, он без них не видит модель игры. Ребятам надо было дать понять, что они не в отрыве от сборной.

Миранчук и Головин не должны забывать, что они россияне и могут играть за сборную команду. В ближайшие пару лет не вижу сборную на международной арене, поэтому полагалось, что вызовут тех ребят, которые есть у нас. Но выбор Карпина абсолютно правильный, нужно с ним соглашаться.

Не вызов Дзюбу? Это вопрос Карпина. Он закрыл этот вопрос два года назад и поставил крест на Дзюбу, тема закрыта», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, Головин и Миранчук пропустили предыдущие сборы и товарищеские матчи сборной России.